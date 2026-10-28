Yo Soy Castings 2026: “El mío vale doble”: la broma de Cachín que no alcanzó para “Reyli Barba”

Carlos Condena vino a imitar a “Reyli Barba”, vocalista de la agrupación “Elefante”, con la canción “La Descarada”. El participante tuvo un tierno momento con el jurado al contar que su hija fue el principal empuje para realizar su imitación, y Amy Gutiérrez valoró ese apoyo familiar.

Sin embargo, Ricardo Morán, frío como de costumbre, comentó: “El amor de hija, así como el amor de madre, puede ser ciego y también puede ser sordo”. Amy respondió de forma positiva: “Esperemos que este no sea el caso”.

Al ver su audición, Ricardo consideró que su apariencia es muy similar a la del personaje y que el timbre lo es un poco menos, pero que le faltó técnica de canto. Por eso dijo “no”.

Amy Gutiérrez estuvo de acuerdo y argumentó que la voz original es más sensual y airosa, lo que resultó en otra respuesta negativa.

Carlos Alcántara no coincidió con el jurado: le pareció que tuvo un buen parecido con el artista y dijo en forma de broma: “Yo te digo que sí, no importa. El mío vale doble, así que, bienvenido”. Esto dejó un momento de risas, y terminaron agradeciendo su participación.

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