Yo Soy Castings 2026: “Fito Páez” bajó la nasalidad tras el pedido del jurado, pero recibió dos “no”

Marko Gaona interpretó a “Fito Páez” con el tema “A rodar mi vida”. El participante compartió sus inicios en la formación musical: empezó con un pequeño teclado de juguete y un libro sobre música con el que aprendió de forma autodidacta. Llegó a aprender un sinfín de instrumentos con los que, según indicó, podría conformar su propia orquesta.

En plena audición, Jely Reátegui le pidió detenerse para bajar la nasalidad de su imitación, ya que se alejaba del personaje. Tanto así que Ricardo Morán dijo: “Está tan nasal que parece una caricatura”.

Tras la petición de Jely, en su segunda oportunidad cantó “Dar es dar”. En esta presentación se notó una mejora en su timbre de voz y el jurado reconoció esa virtud, aunque no pesó más que sus carencias. Ricardo lo confirmó: “Al bajar la nasalidad, mejoró, pero igual sigue siendo un timbre más ligero, diferente y creo que te voy a decir que no”.

Carlos Alcántara tampoco quedó conforme con su imitación. A pesar de reconocer su talento para el canto, dio el segundo “no” y le agradeció por venir al casting.

¿Con qué nuevo personaje volverá Marko a Yo Soy? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición del programa para descubrirlo.

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