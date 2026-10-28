Yo Soy Castings 2026: Instructor de inglés cantó como “Billy Idol” y consiguió avanzar de forma unánime

Marcelo Pedraza vino a imitar a “Billy Idol” con la canción “White Wedding”. Con su labor de instructor de inglés, contó su fascinación por el acento británico, por la complejidad de entenderlo y la diversidad que alberga en las distintas regiones del Reino Unido, algo que también recalcó Ricardo Morán. Luego de conocerlo más, el jurado le dio pie para comenzar su audición y estuvo atento a todos los detalles.

Ricardo Morán comentó: “Yo creo que el timbre está cercano, pero creo que técnicamente no estás pudiendo cantar con toda la voz para afuera, porque estás muy concentrado en la actuación (…) tiene que poder hacer las dos cosas, sin que una le quite a la otra”. A pesar del margen de mejora, notó que por momentos logró cantar con toda su capacidad, lo que le hizo creer que podrá corregirlo, y dio el primer “sí”.

Jely Reátegui le aconsejó plantarse más en el escenario, ya que eso le ayudará a proyectar mejor su voz y a ser más preciso. Al ver su potencial, le pidió trabajar los puntos señalados y le dio el segundo “sí”.

De la misma forma, Carlos Alcántara le dio el tercer “sí” y la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Billy Idol” equilibrar la actuación y el canto en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este instructor de inglés al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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