Yo Soy Castings 2026: ¡“Lita Pezo” se emocionó al ver que su primera imitadora en el programa!

Yamile Flores vino a cantar como “Lita Pezo” con el tema “Luchadora”. En la dinámica de preguntas con el jurado, la participante habló sobre la importancia que tiene la música en su vida, ya que la ayudó a seguir adelante ante problemas difíciles.

Luego, Carlos Alcántara se mostró intrigado por saber a quién venía a imitar. Para sorpresa de todos, resultó ser un miembro del jurado: Lita Pezo. Al darse cuenta, la propia Lita no pudo contener su asombro y su felicidad por la situación y por el destino que las juntó.

Al terminar su participación, Lita Pezo contó el significado detrás de la letra de “Luchadora” y cómo esta relata su historia de superación. Se emocionó al dar su veredicto, dejando entender que su respuesta era “sí”.

Jely Reátegui destacó su talento para el canto y dijo “sí”, con la condición de seguir trabajando con mucha dedicación para dejarse llevar por los sentimientos de la canción e identificarse mejor con la letra. Así, el jurado le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.

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