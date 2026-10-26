Yo Soy Castings 2026: “Nathy Peluso” y su “charla TED” convencieron a Ricardo Morán

Mariana Campos interpretó a “Nathy Peluso” con la canción “Buenos Aires”. Antes de su participación, compartió que es psicoanalista, y Ricardo Morán lo notó en su forma de hablar. Tanto así que dijo: “A mí me encanta con la propiedad con la que Mariana se expresa, siento que hemos cambiado de Yo Soy a charla TED”.

Al apreciar su talento, Ricardo volvió a comentar sobre su nueva virtud: “El mundo de la psicoterapia te va a extrañar, porque estás cantando muy bien. Me parece que te has dedicado a aprender cosas técnicas del canto de la misma forma probablemente en que te has dedicado a estudiar tu carrera”.

Lita Pezo coincidió con Ricardo y reconoció lo “chancona” que es, por lo que dio el segundo “sí” del jurado.

Ya con el pase a la siguiente ronda, Carlos Alcántara preguntó: “¿Dónde te presentas?”, con el fin de saber más sobre su talento. Ella respondió con suma confianza: “Muy pronto en las galas de Yo Soy”.

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