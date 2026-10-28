Yo Soy Castings 2026: Ricardo discutió con “José Madero” sobre dónde se hizo el primer casting del programa

Alex Jofre vino a cantar como “José Madero”, vocalista de la agrupación “PXNDX”, con el tema “Los Malaventurados No Lloran”. Antes de su presentación, Ricardo Morán le reclamó a la producción porque en la pizarra donde apuntan los datos importantes de los participantes figuraba que Alex había participado en el programa en 2011. Ricardo sabe que ese año no había Yo Soy, sino “El Último Pasajero”.

Luego comenzó a discutir con el participante, quien le quiso corregir que pasó un casting en la primera temporada en el canal de San Felipe. Ricardo estaba seguro de que, en esa época, los castings se hacían en Barranco. Tanto así que le dijo de forma exagerada y en tono de mofa: “¿Tú me vas a explicar a mí en dónde se hizo el primer casting de Yo Soy?”. Finalmente, se centró en la audición actual y le dio pie para que empezara.

En su actuación, Alex dejó toda la voz en el escenario, tanto que el jurado notó que su herramienta vocal está dañada y que no la está cuidando bien. Así lo dijo Ricardo: “Da la sensación de que has venido luego de cinco tocadas, que estás con la garganta muy afectada (…) yo voy a decir que no, lo siento mucho”.

Jely Reátegui reconoció su correcto uso de las inflexiones propias del cantante, pero consideró que sonó muy estridente y con poco control de técnica. Finalmente, lo invitó a volver luego de mejorar lo señalado y agradeció su participación.

¿Volveremos a ver a “José Madero” en Yo Soy con la voz recuperada? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición del programa para descubrirlo.

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