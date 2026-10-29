Yo Soy Castings 2026: Ricardo le pidió a “Young Miko” que sea más agresiva en la siguiente etapa

Yexalen Lozano interpretó a “Young Miko” con la canción “WASSUP”. En la dinámica de preguntas con el jurado, la participante contó cómo armó su caracterización con respecto a los tatuajes, que se hizo con la ayuda de su papá, con plumón indeleble. Aquello sorprendió a Ricardo Morán, tanto por la cantidad de tatuajes como porque estaban hechos con un marcador difícil de borrar.

Fuera de esto, el jurado le dio pie para iniciar su casting. Amy Gutiérrez ya había reconocido al personaje justamente por los tatuajes.

Al terminar, Ricardo Morán calificó su actuación como algo “light” y le pidió ser más agresiva, como lo es la propia artista. Aparte de ello, consideró que fue una excelente participación y que puede trabajar lo señalado, y dio el primer “sí”.

De igual forma, Amy Gutiérrez la felicitó por usar todas las herramientas posibles en su interpretación y dio el segundo “sí”.

Por último, Carlos Alcántara le pidió que siga las recomendaciones del jurado para la siguiente etapa y dio el tercer “sí”, con lo que pasó a la siguiente ronda de Yo Soy.

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