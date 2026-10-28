Yo Soy Castings 2026: Ricardo Morán se negó a hacer su casting y Franco Cabrera tomó su lugar

Tras la presentación de la “Princesita Mily”, Ricardo Morán recogió el papel que contenía el código de la participante y se lo puso. Inmediatamente, Jely Reátegui y Carlos Alcántara le pidieron que se quedara en el escenario para hacer su casting.

Luego de varias sugerencias para decir su frase de “Yo Soy”, Ricardo solo atinó a decir: “Yo soy el productor del programa”, lo que cortó el show del momento.

En cambio, el conductor Franco Cabrera no quiso perder su oportunidad, agarró el micrófono y dijo: “Yo soy Camencita Lara”, y presentó su imitación con el tema “Olvídala Amigo”. Así dejó un divertido momento: empezó a improvisar parte de la letra con las ocurrencias que se presentaban en el set. Incluso, cuando se acercó “el espartano” para sacarlo del set, finalmente se despidieron abrazados, como dos compadres de toda la vida.

Aquello hizo explotar de risa al jurado y a la gente del programa.

¿Qué otros momentos divertidos traerá el próximo casting? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!