Yo Soy Castings 2026: ¡”Tatiana” buscó traer de vuelta la diversión familiar a la televisión!

Claudia Ramírez interpretó a “Tatiana” con la canción “No vuelvas a besarme”. En una nota sobre su vida, compartió sus pasiones por el canto, el baile y la actuación, sobre todo su dedicación a ser animadora infantil. Además, expresó su iniciativa de traer de vuelta esa diversión familiar a la televisión nacional.

En su primera presentación mostró una faceta más dramática de la artista, por lo que el jurado compartió los puntos positivos y negativos de la imitación. Ricardo Morán comentó que le gustó su timbre de voz y su técnica de canto, pero que en el coro no estuvo muy bien, algo que le genera dudas. Carlos Alcántara señaló que pronuncia la “i” de forma corta, pero igualmente le dio el “sí”.

Amy Gutiérrez le pidió cantar un tema más para cerrar las dudas que tenía, y Claudia sugirió cantar algo alineado con su principal interés: el entretenimiento infantil.

Con la decisión tomada, Claudia cantó “Pelos” y el jurado notó una gran mejora. Amy terminó decidiéndose por el “sí”, y Ricardo Morán le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Tatiana” mantener esta mejora en la siguiente ronda? ¿Qué diversión traerá esta animadora infantil al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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