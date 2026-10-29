Yo Soy Castings 2026: “Thalía” sorprendió como coach de llamas gemelas, pero no en su imitación

Cindy Llerena vino a cantar como “Thalía” con el tema “Amor a la mexicana”. Antes de su presentación, contó que actualmente se dedica al coaching espiritual, donde guía los procesos espirituales de las personas y las conexiones de almas y llamas gemelas.

Ricardo Morán se asombró por los nuevos términos que usaba Cindy y explicó sobre las llamas gemelas: “No se buscan, solitas se aparecen, cuando les toca aparecer, puede aparecer a los 20, 30, 40, 50 años, poco antes de fallecer incluso”. Una vez que conocieron su interesante labor, le dieron pie para comenzar su imitación.

Sobre su actuación, Lita Pezo resaltó que cantó bien, pero que para ser “Thalía” le faltó la sensualidad desbordante característica de la artista y le faltó el aire. Por ello, dio el primer “no”.

Ricardo Morán coincidió con Lita respecto a la respiración y reconoció que tiene una buena técnica, pero que no preparó lo suficiente la imitación. Con ello, dio el segundo “no” del jurado.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!