Yo Soy Castings 2026: Un fan del programa cantó como “Bruno Mars” y pasó de ronda tras cantar dos veces

Sergio Gómez vino a imitar a “Bruno Mars” con la canción “When I Was Your Man”. Antes de su presentación, contó que le gustaba recrear las imitaciones que veía en Yo Soy, lo que demostró lo fan que es del programa y la influencia que tuvo en su gusto por la música. En su actuación, el jurado apreció su gran talento para el canto, aunque tuvo una desafinación en una nota alta de la canción, algo que se señaló en la devolución.

Jely Reátegui comentó que no tomó en cuenta ese error, ya que puede pasar por los nervios. Sin embargo, indicó que necesita corregir aspectos técnicos y que no considera que la imitación esté lista. A pesar de ello, quiso que siga pasándola bien y dio el primer “sí”.

Desde un lado más objetivo y exigente, Ricardo Morán dijo: “Siento que lo que falta es un poco de madurez para hacer el personaje. (…) A pesar del gran talento que tienes, yo te voy a decir que no”. Además, le avisó que seguirá su carrera con mucho interés en su potencial.

La decisión del pase recayó en Carlos Alcántara. El conductor Franco Cabrera tuvo una intuición con este casting y le pidió a la familia del participante que pasara a la puerta para recibirlo tras su posible paso a la siguiente instancia. Antes de decidir, Carlos Alcántara le pidió cantar un tema más bailable para ver la otra faceta de “Bruno Mars”.

Ante la petición, Sergio cantó “Uptown Funk”. Tras ver su nueva actuación, Carlos Alcántara dijo con sinceridad: “En el fondo de mi corazón, te quiero decir que no. Por otro lado, tengo mucha curiosidad (…) entonces te voy a dar una oportunidad, te voy a decir que sí”.

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