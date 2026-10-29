Yo Soy Castings 2026: ¡Un grito de “Javier Solís” hizo saltar de susto al jurado en pleno casting!

Carlos Flores vino a imitar a “Javier Solís”. En la dinámica de preguntas con el jurado, comentó su excelente condición física: es capaz de hacer 300 abdominales en 20 minutos, gracias a su arduo entrenamiento en casa durante 45 años. Jely Reátegui se sorprendió ante tal nivel de capacidad física y, saliendo del tema de sus hobbies, le dieron pie para comenzar su audición.

En plena presentación hubo un divertido momento: el jurado saltó del susto por un grito propio del tema, lo que hizo que se rieran. Sobre todo Jely Reátegui y Ricardo Morán salieron de su papel de jurados y tomaron un respiro del casting.

Ricardo Morán no consideró que tuviera el timbre del artista, a pesar de que cantó muy bien y demostró la experiencia de tener una orquesta.

Jely Reátegui reconoció la similitud del timbre en los coros, pero no en las estrofas, que, según su criterio, se debió a que cantó con susurros, donde la voz es más suave y pierde energía. A pesar de ello, consideró que son aspectos alcanzables en una siguiente etapa y dio el primer “sí”.

El pase quedó en manos de Carlos Alcántara, quien comentó: “La vas a tener un poco difícil. Yo te voy a decir que sí. Pero, te pido que hagas todo lo que te estamos diciendo y más. Bienvenido a la siguiente etapa”.

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