Yo Soy Conciertos 2026: “Bob Dylan” apostó por un tema desafiante en “Subterranean Homesick Blues”

Joaquim De La Monclova volvió a encarnar a “Bob Dylan” y cantó el tema “Subterranean Homesick Blues”. Decidido a salvarse de la sentencia, el participante apostó por una canción cuya letra y tempo resultaron desafiantes para el imitador. De esta forma, el jurado pudo apreciar su destreza y el reto que se propuso enfrentar.

Carlos Alcántara mencionó que tiene un buen timbre del artista original, aunque señaló que, por momentos, no estuvo del todo cercano al tiempo de la canción. Pese a ello, disfrutó mucho de la presentación.

Diego Dibós le recomendó centrarse más en el tiempo, coincidiendo con la observación de Carlos Alcántara, ya que en algunos momentos lo sintió adelantándose. Sin embargo, destacó que la entrega hacia el personaje fue total, por lo que lo felicitó.

Finalmente, Ricardo Morán también coincidió con el resto del jurado respecto a la premura del tiempo en el tema, aunque resaltó que le gustó la nasalidad mostrada en esta actuación en específico, y le sugirió reforzar un poco más el peso en el timbre para terminar de perfeccionar la imitación.

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