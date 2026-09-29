Yo Soy Conciertos 2026: “Cheo Feliciano” apostó por el sabor y el soneo en “Mentira”

Stefhano Silva volvió a encarnar a “Cheo Feliciano” con el tema “Mentira”. Con mucho sabor en su soneo y canto, Stefhano entregó todo en el escenario para convencer al jurado de permanecer en competencia y evitar la sentencia. El jurado fue muy exigente en sus anotaciones y compartió sus observaciones con el participante.

Carlos Alcántara reconoció que su mayor fortaleza es el soneo y el sabor que le otorga a la canción, por lo que le pidió arriesgarse más en esa parte de la interpretación, “jugar con la clave” y entregarse todavía más.

Jely Reátegui comentó que su timbre es espectacular, aunque señaló que le faltan matices en su interpretación, ya que puede volverse algo plana. Explicó que el tema narra una historia en la que debe involucrarse más como artista y adueñarse por completo del relato.

Finalmente, Ricardo Morán coincidió con Jely en la necesidad de matizar más el canto y el soneo, resaltando que algunas notas altas deberían destacar más que otras para marcar momentos específicos y lograr una actuación más dinámica.

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