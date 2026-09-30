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Partidos de hoy, miércoles 30 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, miércoles 30 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, miércoles 30 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Cienciano vs Los Chankas – L1 MAX

  • Amistoso internacional – FIFA

11:00 a.m. | Lituania vs Andorra- Disney+

7:00 p.m. | Argentina vs Bolvia- Disney+

8:00 p.m. | Alianza Lima vs Palestino – L1 MAX

  • Champions League Femenina – UEFA

11:45 a.m. | Paris FC vs Arsenal – Disney+ Premium

11:45 a.m. | Hacken vs Juventus – Disney+ Premium, ESPN 2

11:45 a.m. | Roma vs Barcelona – Disney+ Premium, ESPN 2

  • MLS – Estados Unidos y Canadá

6:30 p.m. | New York RB vs St. Louis City – ESPN

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