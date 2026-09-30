Partidos de hoy, miércoles 30 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 30 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Cienciano vs Los Chankas – L1 MAX
- Amistoso internacional – FIFA
11:00 a.m. | Lituania vs Andorra- Disney+
7:00 p.m. | Argentina vs Bolvia- Disney+
8:00 p.m. | Alianza Lima vs Palestino – L1 MAX
- Champions League Femenina – UEFA
11:45 a.m. | Paris FC vs Arsenal – Disney+ Premium
11:45 a.m. | Hacken vs Juventus – Disney+ Premium, ESPN 2
11:45 a.m. | Roma vs Barcelona – Disney+ Premium, ESPN 2
- MLS – Estados Unidos y Canadá
6:30 p.m. | New York RB vs St. Louis City – ESPN