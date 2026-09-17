Yo Soy Conciertos 2026: El imitador de Héctor Lavoe brilló cantando el tema “El Día De Mi Suerte”

Tomás Matteo se presentó en el gran escenario de los conciertos de Yo Soy interpretando a Héctor Lavoe con el famoso tema “El Día de mi Suerte“. El imitador tuvo una notable participación, aunque el jurado le dejó algunas observaciones para seguir puliendo su caracterización.

Carlos Alcántara le comentó que le encantó su participación y que su timbre de voz es muy bueno, pero le sugirió sumar más frases de “guapeo” para que su interpretación se sienta más auténtica y natural.

Por su parte, Maricarmen Marín puso el foco en la puesta en escena, señalando que debe trabajar el peso escénico típico de Héctor Lavoe, afinar los “fraseos” particulares de la salsa y matizar sus movimientos, ya que en algunos momentos se vieron muy mecanizados.

Ricardo Morán, en tanto, reconoció que tuvo una correcta participación, pero remarcó que espera más de su imitación, sobre todo en este primer concierto, donde lo más importante es ganarse el cariño del público.

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