Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de Adrián Barilari se lució con el tema “Mujer Amante”

Nikola Bujahico, conocido como “Mr. Nick”, dejó una increíble interpretación como Adrián Barilari con el tema “Mujer Amante” en los conciertos de Yo Soy. El timbre de su voz y su nivel de canto sorprendieron gratamente al jurado, que tras su presentación le dio una retroalimentación bastante positiva.

Carlos Alcántara mencionó que tiene una fuerza vocal impresionante y que, poco a poco, se fue acomodando mejor en la presentación, además de sugerirle que se retroalimente con todo el cariño que le está dando el público de la competencia.

Maricarmen Marín, por su parte, resaltó lo mucho que le gustó cómo hizo cantar al público, algo que no suele pasar seguido en la competencia, y destacó el potencial de sus agudos, que suenan muy naturales.

Ricardo Morán también reconoció que ha perfeccionado la técnica de los agudos y notó, en algunos momentos, buenas colocaciones de voz hacia arriba, lo que le indica que va por el camino correcto.

¿Logrará Nikola mantener este nivel en las siguientes presentaciones? ¿Cómo le irá conforme avance en los conciertos? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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