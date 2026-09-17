Yo Soy Conciertos 2026: Imitador de “Leo Dan” conmovió al público con “Te He Prometido”

Piero Tarrillo impresionó con su interpretación de Leo Dan, cantando el tema que toda una generación recuerda con cariño, “Te He Prometido“, en el escenario de Yo Soy. Con esto, conmovió al público de la competencia y deslumbró con un canto y un timbre muy parecidos a los del artista, además de la elegancia que caracteriza al cantante argentino. El jurado también destacó su participación y le dejó varios comentarios.

Carlos Alcántara solo atinó a decir que le encantaron su caracterización, su voz y su porte en general, felicitándolo por la buena interpretación tanto del tema como del cantante.

Maricarmen Marín le señaló que debe mejorar el particular acento argentino de la ciudad de donde proviene el artista, aunque lo felicitó por tener una voz muy nítida al cantar, dejándole como único consejo matizar más la forma de pronunciar la letra.

Ricardo Morán, por su parte, comentó que sus “altos” son muy claros y limpios, y que sus “medios” y “bajos” son buenos, aunque no del todo similares a los de Leo Dan, por lo que le pidió poner mayor énfasis en esos pequeños detalles para terminar de pulir la imitación.

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