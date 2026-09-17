Yo Soy Conciertos 2026: Imitadora de Miley Cyrus debuta en los conciertos cantando “Flowers”

Day Bringas interpretó a la icónica cantante Miley Cyrus con el tema de fama mundial “Flowers” en los conciertos de Yo Soy. El reto de imitar a una artista de tal magnitud, sumado a su buen desempeño en las etapas de casting y versus, la llevó hasta el gran escenario de la competencia. Sin embargo, ante la expectativa generada y la exigencia propia de esta instancia, el jurado se mostró crítico con su presentación.

Carlos Alcántara le comentó que su inseguridad hizo que por momentos no estuviera tan afinada al cantar, ya que él fue testigo de su potencial durante su paso por la temporada previa a los conciertos.

Maricarmen Marín coincidió con esa observación sobre la inseguridad y le recomendó no desanimarse por los comentarios; al contrario, le pidió motivarse para mejorar su imitación y demostrar con confianza todo lo ensayado junto a sus profesores de canto.

¿Logrará Day ganar más seguridad para su próxima presentación? ¿Cómo le irá conforme avance en los conciertos? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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