Yo Soy Conciertos 2026: “John Lennon” convenció al jurado con “Come Together”

Jara tuvo una excelente noche interpretando a “John Lennon” con el tema “Come Together”. Al ritmo de la banda, Jara se desenvolvió en el escenario de forma orgánica y fresca, llegando incluso a atender los gestos de Ricardo Morán para alcanzar los “agudos” y asumiendo el reto de llegar a ellos en la última parte de la canción. Aquello demostró su destreza vocal y confianza en su talento. El jurado terminó por compartir sus comentarios.

Jely Reátegui se remontó a los orígenes de la canción elegida, creada originalmente para una campaña política, lo que implica un lado absurdo y contestatario en su esencia. Con ello, le explicó que debe seguir trabajando ese matiz peculiar en la actuación, y le sugirió no ser tan percutivo, buscando fluir un poco más para perfeccionar la imitación.

Finalmente, Carlos Alcántara solo atinó a decir que, en cada presentación, tiene cada vez más clara la idea del acting del personaje, y que, en general, le gustó mucho su performance.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!