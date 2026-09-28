Yo Soy Conciertos 2026: “Leo Dan” conmovió al público con “Mary Es Mi Amor”
Piero Tarrillo vino a imitar a “Leo Dan” con uno de sus temas musicales más emblemáticos, “Mary Es Mi Amor”. Con una lírica tan dramática como romántica, Piero conmovió al público, logrando que conectara con su interpretación, además de incorporar las mejoras señaladas en anteriores participaciones. El jurado reconoció ese esfuerzo y compartió sus comentarios.
Carlos Alcántara señaló que, por momentos, el timbre se vuelve muy agudo y los vibratos resultan más cortos de lo que deberían ser, recomendándole espaciarlos un poco más. Por lo demás, consideró que tuvo una presentación impecable.
Diego Dibós destacó su conexión genuina y la emoción natural que transmite hacia la gente, característica propia del artista original, lo que hace que su imitación resulte muy completa en general.
Finalmente, Ricardo Morán reconoció la mejora de mantener la sonrisa “por dentro”, un rasgo peculiar de Leo Dan, y le pidió exagerar un poco más la imitación para acercarse todavía más al timbre vocal del artista original.
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