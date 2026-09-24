Yo Soy Conciertos 2026: “Manuel Medrano” hizo bailar a todos cantando “Serpiente”
Carlo André se lució cantando como “Manuel Medrano” el tema “Serpiente”. Acompañado de un talentoso elenco de baile, bastaron los primeros segundos de la presentación para hacer bailar al jurado y al público. Al terminar, el jurado compartió sus apuntes con el participante.
Carlos Alcántara opinó que el participante sigue en un buen camino de mejora, en el que supo afrontar este tipo de desafíos, combinando la música disco con el toque romántico de Manuel Medrano.
Óscar López Arias lo felicitó por su brillante participación, en la que logró ensamblar todo el show y hacer disfrutar a la gente, y solo le pidió un poco más de entrega.
Ricardo Morán observó que el participante estuvo agitado y cansado tras la performance de baile y canto, por lo que le sugirió entrenar y practicar para acondicionar su físico de cara a este tipo de shows. En general, consideró que fue una buena presentación.
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