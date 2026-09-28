Yo Soy Conciertos 2026: “Ricky Martin” hizo gritar al público con “La Bomba”

Favio Enríquez nos regaló una nueva presentación como “Ricky Martin” con el tema “La Bomba”. Junto al elenco de baile, Favio hizo gritar al público con su performance, cantando y bailando de la forma que siempre acostumbra, incluso mostrando una mejora como imitador tras cada participación. El jurado estuvo atento a su desempeño y brindó la siguiente devolución.

Carlos Alcántara comentó: “Si hay algo que no puede ser Ricky Martin, es tímido”. Señaló que hay momentos en los que los movimientos de brazos podrían ser más intensos, para expresar esa energía única que caracteriza al artista original.

Diego Dibós reconoció su esfuerzo por bailar y cantar al mismo tiempo, y consideró que tiene el timbre de Ricky Martin. Además, destacó que logró replicar el mismo vibrato y la colocación particular de la voz del cantante.

Finalmente, Ricardo Morán mencionó que sería una noche muy difícil para el jurado, ya que iniciaron con una gran presentación. Sin embargo, le señaló que muestra cierta inseguridad al querer mantener siempre el control en el escenario, lo que le impide disfrutar más del momento, y le recomendó vivirlo con mayor libertad.

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