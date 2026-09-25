Yo Soy Conciertos 2026: “Sean Paul” dominó una exigente letra en “Temperature”

“Micky Love” vuelve a interpretar a “Sean Paul” con el tema “Temperature”. Micky, como tiene acostumbrado al público, se lució con el icónico flow y la musicalidad del artista original, por lo que el jurado apreció esa increíble interpretación a través de los siguientes comentarios.

Carlos Alcántara dijo que la presentación llamó totalmente su atención de principio a fin, pensando siempre en la enorme dificultad de la letra y lo admirable de su ardua labor.

Aldo Miyashiro comentó que la actuación tiene un mérito impresionante, considerando el reto de interpretar a ese artista, tanto por su forma de cantar como por la rápida conexión que logró con el público.

Finalmente, Ricardo Morán anotó que la canción elegida tenía alrededor de 70 líneas, y que, a su parecer, el participante logró cantar toda la letra de forma comprensible, a pesar de estar bailando y cantando al mismo tiempo.

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