Yo Soy GRANDES BATALLAS: Agua Marina eligió retar al Pájaro Gómez con sabor a cumbia

La tercera batalla llevó toda la energía de la cumbia al escenario. Los imitadores de Agua Marina ingresaron con entusiasmo y, tras analizar a los consagrados, decidieron retar al Pájaro Gómez en busca de su silla.

Antes de anunciar su elección, los participantes fueron invitados a observar discretamente a sus posibles rivales. Finalmente, al ser consultados, respondieron sin dudar: “Al Pájaro Gómez”, desatando la reacción del público.

Con el duelo confirmado, Agua Marina tomó el escenario para interpretar “La guapa linda”, desatando fiesta total entre los asistentes. Palmas, barras y gritos acompañaron la presentación de la agrupación, que puso el ambiente tropical en la competencia.

La energía se trasladó de inmediato al set, donde el público respondió con entusiasmo coreando cada momento. La presentación dejó claro que la batalla frente al Pájaro Gómez estaría cargada de ritmo, alegría y mucha cumbia.

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