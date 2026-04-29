Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Agua Marina puso en aprietos al Pájaro Gómez y hubo empate!
Tras el enfrentamiento de Agua Marina contra el consagrado Pájaro Gómez. Los imitadores protagonizaron uno de los duelos más parejos de la jornada, que terminó en empate.
El jurado elogió el desempeño del retador. “Esto es exactamente el Agua Marina que yo estaba esperando… canta muy parecido, suavecito, con onda”, comentaron, destacando el parecido vocal y la armonía grupal.
También resaltaron el trabajo escénico del grupo. “Ustedes vinieron, se ven en esa silla y eso me gusta”, añadieron, valorando la actitud competitiva.
Sobre el consagrado, reconocieron su reacción ante un rival fuerte. “El Pájaro dándose cuenta que le llegó un contrincante de verdad, bien defendido, muy preciso”, señalaron.
Además, remarcaron mejoras en su presentación. “Has controlado las cosas excesivas de anteriores presentaciones… está muy bien el timbre vocal”, afirmaron.
La votación se dividió y Ricardo Morán anunció el resultado final: empate. Así, la definición del duelo quedó abierta para una próxima jornada.
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!