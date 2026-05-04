Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Andy Montañez apunta directo a Pedro Infante!

Andy Montañez ingreso al escenario con un discurso claro: la salsa no se explica, se siente. Y esa premisa la defendió desde el primer segundo.

Lejos de titubeos, el retador mostró convicción, dominio escénico y una lectura estratégica del formato. No vino a tantear terreno, vino a incomodar. Su elección lo confirmó: desafiar a Pedro Infante, uno de los nombres más firmes del programa.

Su interpretación apostó por la emoción antes que el exceso, conectando desde la nostalgia y el fraseo clásico del género. Hubo intención, hubo respeto por la esencia, pero sobre todo, hubo una declaración: quiere esa silla.

El escenario quedó servido. Falta la respuesta del consagrado… y el veredicto que podría cambiar el rumbo de la competencia.

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