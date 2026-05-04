Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Andy Montañez sorprende y Pedro Infante no cede terreno!

Andy Montañez regresó al escenario con una energía completamente distinta, mostrando mayor seguridad, potencia vocal y una interpretación más conectada con la emoción de la salsa.

El jurado destacó su evolución respecto a su temporada anterior, señalando que no solo mejoró en color y tempo, sino que logró transmitir con mayor soltura, dejando ver a un artista más completo y decidido a conquistar una silla.

Al frente, el consagrado Pedro Infante ofreció una presentación impecable en lo técnico. Afinación, aire y timbre estuvieron en su lugar, construyendo una interpretación sólida de principio a fin. Sin embargo, la comparación con una presentación previa, cargada de mayor emoción, jugó en su contra, dejando la sensación de que esta vez faltó ese impacto emocional que lo caracteriza.

Finalmente, el jurado quedó dividido: uno apostó por la evolución del retador, otro por la precisión del consagrado, sellando así un empate que deja la puerta abierta a una posible revancha.

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