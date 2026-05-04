Rescatan a tres adolescentes víctimas de trata de personas en Huaycán

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas y la ONG internacional Our Rescue, se logró el rescate de tres menores de edad y la captura de un presunto explotador sexual tras intervenciones en los distritos de Ate (Huaycán) y Chaclacayo.

El operativo y las detenciones

Las diligencias se ejecutaron de manera simultánea en dos inmuebles: una vivienda en Huaycán (Ate) y otra en Chaclacayo. Como resultado, las autoridades detuvieron a un hombre de 45 años, sindicado por el Ministerio Público como el principal responsable del delito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual.

La investigación, que inició en 2025, señala que el detenido habría captado a sus víctimas mediante engaños para luego retenerlas en su domicilio de Huaycán. Aunque la investigación fiscal contempla un total de cuatro agraviadas, hasta el momento se ha hecho efectivo el rescate de tres adolescentes.

Colaboración internacional y tecnología

El éxito de la operación fue posible gracias al monitoreo de la ONG Our Rescue, organización especializada en el rastreo de material pornográfico infantil y afectación a menores en la red. Su trabajo de inteligencia permitió identificar el registro de imágenes vinculadas al caso, proporcionando las pruebas necesarias para solicitar la detención preliminar judicial.

Situación legal del detenido

El investigado fue trasladado a la sede central de la Dirincri para continuar con las diligencias de ley.

Defensa técnica: Los abogados del detenido evitaron brindar declaraciones a la prensa.

Evidencias: Durante los allanamientos, la Fiscalía incautó documentos y material físico que servirán de respaldo para la tesis fiscal.

Estado de las víctimas: Las menores rescatadas se encuentran bajo custodia de las autoridades y han sido trasladadas a un centro de protección para recibir el soporte psicológico y legal correspondiente.

Contexto de inseguridad en la zona

Este operativo pone en relieve la problemática de la desaparición de menores en el distrito de Ate, un fenómeno que, según fuentes policiales, suele estar estrechamente vinculado a redes de explotación y trata de personas. La Fiscalía no descarta la existencia de otras víctimas relacionadas con este mismo caso.

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