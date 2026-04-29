Yo Soy GRANDES BATALLAS: Consagrado Raphael ganó intensa batalla frente a Leo Dan

La última batalla enfrentó a Leo Dan y Raphael en un duelo cargado de nostalgia y fuerza escénica. Finalmente, el jurado decidió que Raphael continúe como consagrado

El imitador de Raphael recibió elogios por su presencia en escena. “Hipnotizante, cautivador, sexy, dominante… te perdono todo papá”, comentaron desde la mesa, destacando el impacto de su presentación.

Sin embargo, también hubo observaciones técnicas. “¿Dónde están tus graves? Raphael posee unos graves maravillosos”, señalaron, recomendando trabajar esa zona vocal para mejorar aún más su personaje.

Por su parte, Leo Dan fue valorado por la emoción transmitida. “Me gusta como cantas, me gusta tu espíritu… me has llevado a mi niñez”, resaltó el jurado.

También reconocieron su crecimiento durante la canción. “Empezaste con cierta duda y luego tomaste más seguridad”, indicaron tras su presentación.

Finalmente, la votación favoreció al consagrado. Raphael ganó la batalla y conservó su silla en la competencia.

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