Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡El Pájaro Gómez armó la fiesta y Morán sentenció: “Ha vuelto el que ganó una temporada”!

La verdadera fiesta llegó a la semana final. “El Pájaro” Gómez, líder de Vilma Palma e Vampiros, pisó el escenario con la seguridad de un campeón para interpretar el clásico “La pachanga”. Tras algunas presentaciones de mucha tensión, el consagrado logró soltarse y contagiar su alegría a cada rincón del estudio.

Jely Reátegui fue la primera en caer rendida ante el carisma del participante, destacando su luz propia: “Eres un ángel en el escenario, cómo te empodera la gente. Eres todo un show, me encanta lo que haces y la generosidad con la que haces la imitación. Te deseo muchas cosas lindas”, comentó emocionada la jurado.

Además, Ricardo Morán reconoció que el participante finalmente alcanzó el nivel que lo llevó a la gloria anteriormente: “A veces, cuando uno se desplaza de un lado para el otro pasan cosas, pero a ti te ha multiplicado. Ha vuelto el Pájaro Gómez de verdad, el que ha ganado una temporada. Has conectado con toda la gente. Muy bien”.

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