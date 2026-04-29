Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gilberto Santa Rosa mantuvo su lugar tras intenso versus salsero!

En un duelo lleno de salsa y ritmo, Tito Nieves lo dio todo contra el consagrado Gilberto Santa Rosa. Tras las presentaciones, el jurado decidió mantener a Gilberto en su lugar.

Sobre el retador, señalaron que mostró potencia vocal, aunque con detalles por corregir. “Tienes mucha potencia, pero hay que tener cuidado… deja de ser potencia cantada y empieza a sonar un poco a grito”, comentaron. Además, reconocieron su evolución: “Hay una diferencia entre hace cinco semanas y ahora. Ahí hay trabajo y mejora”.

En cuanto al consagrado, los elogios fueron directos. “Te siento muy seguro”, remarcaron, aunque sugirieron pequeños ajustes en nasalidad y terminaciones.

El cierre fue contundente. “Qué campeón, qué timing tienes, cómo gozas bien”, expresaron sobre su desempeño, resaltando el dominio escénico del personaje.

Ambos imitadores interpretaron temas salseros en una batalla intensa, pero finalmente Gilberto Santa Rosa se quedó con la victoria y continúa defendiendo su silla.

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