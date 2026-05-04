Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gilberto Santa Rosa marca la diferencia en el escenario contra Víctor Manuelle!

La noche trajo un enfrentamiento cargado de energía, ritmo y romanticismo, donde el talento de ambos participantes se hizo evidente. Sin embargo, fue Gilberto Santa Rosa quien logró sostener una presentación más completa y convincente sobre el escenario.

Desde el inicio, el consagrado mostró dominio escénico, soltura y una conexión natural con el público, elementos que el jurado no tardó en destacar. Su interpretación fluyó con elegancia, aunque recibió una observación puntual: trabajar aún más la profundidad en los tonos graves para alcanzar mayor fidelidad vocal.

Por su parte, Víctor Manuelle presentó un desempeño correcto, con un timbre cercano al original que permitió reconocer al personaje. No obstante, el jurado coincidió en que aún falta mayor fuerza interpretativa, precisión técnica y control de la nasalidad para consolidar la imitación.

A pesar del esfuerzo del retador, la balanza se inclinó claramente. La experiencia, seguridad y manejo del escenario terminaron siendo determinantes en la decisión final.

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