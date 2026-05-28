Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gustavo Cerati desató la euforia y Cachín quedó en shock: “Te han hecho primeros planos y veo al original”!

La magia de Soda Stereo volvió a la vida en la recta más picante. Gustavo Cerati llegó decidido a asegurar su puesto en la gran final y lo hizo con un clásico que puso a vibrar a todo el set: “Juegos de Seducción”.

El jurado no ocultó su entusiasmo ante el nivel de detalle alcanzado. Carlos Alcántara “Cachín” fue el más impresionado con la caracterización visual: “Qué maestro, realmente qué talentoso eres, qué chancón. Te han hecho primeros planos y yo veo a Gustavo Cerati en la gestualidad. ¡Gran presentación!”, exclamó el actor.

Por su parte, Mauri Stern resaltó la expectativa que genera el participante cada vez que pisa el escenario, calificando su trabajo como una pieza de precisión: “Yo te estaba esperando, yo te quería ver… ha sido artesanal”, comentó el productor, subrayando la dedicación y el cuidado con el que el imitador construye cada momento de su show.

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