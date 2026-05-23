Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡José Feliciano dejó sin palabras al jurado!

La competencia volvió a regalar una batalla de altísimo nivel con el enfrentamiento entre José Feliciano y Nicky Jam. Aunque ambos participantes recibieron elogios del jurado, fue José Feliciano quien terminó llevándose la victoria gracias a una presentación que dejó impresionados a todos.

Durante la devolución, los jueces reconocieron el trabajo escénico y el flow del imitador de Nicky Jam, destacando su manejo del escenario, la conexión con el público y la energía urbana que transmitió en su presentación. Sin embargo, también señalaron algunos problemas de afinación y una intensidad que fue disminuyendo hacia la segunda mitad de la canción.

Pero la gran sorpresa de la noche llegó con la interpretación de José Feliciano. El participante decidió presentarse sin lentes y logró impactar al jurado con la precisión de sus gestos, la postura corporal y hasta la manera de mover la mirada.

Los jueces resaltaron el nivel de observación y detalle del imitador, asegurando que consiguió reproducir incluso pequeños movimientos faciales y corporales del artista original. Además, elogiaron que, mientras interpretaba al personaje, también tocara guitarra en vivo y mantuviera intacta la calidad vocal y emocional de la presentación.

Finalmente, la votación fue contundente y José Feliciano se quedó con la victoria de la batalla.

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