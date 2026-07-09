Betssy Chávez: piden al presidente Balcázar otorgar salvoconducto para que viaje a México

El abogado Raúl Noblecilla solicitó al presidente José María Balcázar que otorgue el salvoconducto a favor de Betssy Chávez para que pueda viajar a México. Por medio de una carta, aseguró que la expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo fue atendida de emergencia por un médico “debido al agravamiento de las enfermedades que padece”, el miércoles 8 de julio, en la Embajada mexicana en el Perú.

“Al no contar con salvoconducto, cualquier emergencia que requiera traslado a una clínica, exámenes especializados o atención hospitalaria oportuna queda prácticamente impedida, pues salir de la residencia diplomática significaría poner en riesgo inmediato su libertad personal”, se lee en la misiva. El letrado manifiesta que cumplir con el salvoconducto no es una concesión política, sino una obligación jurídica del país.

Sobre las relaciones diplomáticas con México, sostiene que el país extranjero no es un adversario del Perú, sino un “pueblo hermano, unido a nuestra historia latinoamericana, a la tradición de estrechar nuestras relaciones y defender los derechos humanos”. En ese sentido, considera que mantener abierta “esta fractura resulta innecesario, políticamente absurdo y perjudicial para los intereses permanentes de ambas naciones”.

“Señor presidente usted tiene hoy la posibilidad de encaminar la reapertura de las relaciones diplomáticas y, al mismo tiempo, dar una señal clara de rectificación democrática disponiendo la expedición del salvoconducto a favor de Betssy Chávez, a fin de permitir su traslado, seguro a los Estados Unidos Mexicanos”, afirmó.

EL CASO BETSSY CHÁVEZ

El Gobierno de México le concedió asilo diplomático a Betssy Chávez Chino en noviembre de 2025, luego de que la exministra de Trabajo denunciara haber sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una presunta persecución política en su contra. La exlegisladora fue detenida en 2023 para que cumpla 18 meses de prisión preventiva, en el marco de los procesos judiciales que enfrenta por su supuesta participación en el golpe de Estado de Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

La administración de Claudia Sheinbaum señaló en ese entonces que la decisión fue tomada al amparo del artículo 11 de la Constitución Política de su nación, tras realizar una “evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político”.

Como consecuencia de esta postura, Perú decidió romper relaciones diplomáticas con el país norteamericano.