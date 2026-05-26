Yo Soy GRANDES BATALLAS: Julio Iglesias cantó “Quijote” en una batalla decisiva contra Karol G

La tercera ronda trajo uno de los enfrentamientos más decisivos de la temporada. Julio Iglesias y Karol G, quienes empataron en número de batallas ganadas durante la competencia, volvieron al escenario para disputar el desempate que definirá quién avanza a la semifinal.

En una noche especial, donde se conocerán a los cinco consagrados finalistas, Julio Iglesias fue el primero en salir al escenario e interpretó “Quijote”, una de las canciones más representativas del artista español.

“Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad”, cantó el imitador en una presentación cargada de nostalgia y sentimiento, buscando convencer al jurado en una batalla crucial.

La tensión se hizo evidente desde el inicio, pues solo uno de los dos participantes logrará asegurar su lugar junto a los demás semifinalistas que consiguieron más victorias a lo largo del programa.

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