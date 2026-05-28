Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Julio Iglesias deslumbra con una elegante y poderosa interpretación de “Hey”!

Julio Iglesias busca defender su lugar sobre el escenario. El imitador interpretó “Hey” y volvió a demostrar toda la elegancia, técnica y presencia que lo han convertido en uno de los consagrados más fuertes de la competencia.

Desde los primeros segundos de la presentación, el participante mostró una interpretación sobria y fiel al artista español, conectando rápidamente con el público y el jurado. La interpretación fue creciendo poco a poco hasta cerrar con una versión sólida y cargada de emoción.

Las devoluciones no tardaron en llenarse de elogios. Cachín aseguró que, cuando todos pensaban que Marcello Motta había dejado la valla muy alta, Julio Iglesias apareció para volver a elevar el nivel de la gala.

Por su parte, Ricardo Morán destacó la técnica del imitador, aunque señaló que al inicio lo sintió un poco nervioso y frío. Sin embargo, resaltó que logró crecer conforme avanzó la canción y aseguró que todavía tiene mucho más por ofrecer en esta recta final.

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