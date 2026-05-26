Yo Soy GRANDES BATALLAS: Karol G volvió con “Provenza” para buscar un lugar en semifinales

La tercera ronda trajo una batalla con un tono diferente con Karol G y Julio Iglesias. Ambos participantes llegaron igualados con siete batallas ganadas, por lo que esta noche definirán quién consigue el pase a semifinales junto al resto de consagrados.

La primera en salir al escenario fue Karol G, quien eligió cantar “Provenza” para pelear por su permanencia en competencia.

Antes de iniciar el duelo, la imitadora confesó sentirse emocionada por esta etapa decisiva. “Sería increíble ser parte de la semana final de Grandes Batallas”, comentó.

Además, reconoció el crecimiento vivido durante el programa. “Ha sido un crecimiento increíble para todos aquí y nada, que gane el mejor”, señaló antes de subir al escenario.

Con “Provenza”, Karol G llevó el género urbano a una noche especial, marcada por la definición de los cinco consagrados finalistas de la competencia.

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