Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Motta arrasó! Venció a Rauw Alejandro y dejó sin silla al exconsagrado

Tras las presentaciones de Rauw Alejandro y el consagrado Marcello Motta, el jurado no tuvo dudas al momento de elegir al ganador y le dio la victoria absoluta al consagrado.

Tras la presentación del imitador de Rauw Alejandro, el jurado destacó su crecimiento escénico, su dominio coreográfico y el nivel de producción que suele mostrar en cada performance. Incluso, Ricardo Morán aseguró que posee “carácter de estrella” y resaltó la seguridad con la que enfrenta cualquier reto en el escenario.

No obstante, también señalaron algunos detalles técnicos en la interpretación. Jelly Reátegui comentó que aún debe trabajar más la sensualidad y el lado oscuro del personaje, además, sugirió mejorar la fluidez en los agudos y darle más matices a la interpretación.

Por su parte, Marcello Motta volvió a conquistar al jurado con una presentación sólida. Los jueces resaltaron su capacidad para conectar con la letra y contar historias sobre el escenario, incluso con canciones aparentemente sencillas.

“Me ha encantado tu presentación porque enfrentas las canciones con el mismo compromiso emocional”, expresó Ricardo Morán durante la devolución.

Finalmente, llegó el esperado momento del veredicto y los tres jurados coincidieron en su decisión: Marcello Motta ganó la batalla por unanimidad y logró mantener su lugar en competencia.

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