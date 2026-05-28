Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Motta hizo explotar la semana final y Morán confesó: “Me has regalado 10 años de vida”!

Marcello Motta dejó claro que no piensa soltar su lugar en la gran final. El consagrado subió al escenario para interpretar “Te quiero” y terminó protagonizando uno de los momentos más celebrados de la noche.

Con una presentación cargada de conexión y fuerza interpretativa, el imitador logró cautivar al jurado desde el inicio. Su seguridad escénica y el dominio del personaje volvieron a convertirse en sus principales armas en esta decisiva etapa del programa.

Mauri fue uno de los más impactados con el nivel mostrado por el participante y destacó la consistencia que ha mantenido a lo largo de la competencia. “Qué consistente eres, te mereces todo lo que te está sucediendo”, comentó.

Sin embargo, uno de los comentarios más emotivos llegó de parte de Ricardo Morán, quien aseguró que el proceso artístico del participante ha valido completamente la pena. “El tiempo ha sido perfecto para que tú llegues a hacer lo que haces, me has regalado 10 años de vida con esta presentación”, expresó el jurado visiblemente emocionado.

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