Yo Soy GRANDES BATALLAS: Marcelo Motta venció a Christian Castro con “Sé que tú no estás solo”

La batalla de la noche le dio la victoria a Marcelo Motta tras interpretar “Sé que tú no estás solo”.

El jurado reconoció la trayectoria del retador. “No he visto ningún imitador de Christian Castro como tú”, comentaron, destacando la huella que dejó en el programa y su éxito en otros escenarios.

Sin embargo, también señalaron aspectos técnicos. “Te estás tragando la voz un poquito más que Christian… falta algo de potencia”, indicaron sobre la presentación del retador.

En cambio, Marcelo Motta recibió amplios elogios por su desempeño. “Cuando empezó el primer coro se limpió la voz y empecé a sentir el timbre bien”, señalaron.

Además, resaltaron su evolución escénica. “Han empezado a aparecer gestos que son de Marcelo, que te reclamábamos”, dijeron sobre el crecimiento del consagrado.

La presentación terminó de convencer al jurado. “Qué gran temazo… todo el grito, todo el final, todo me gustó”, afirmaron antes de emitir una votación unánime: Marcelo Motta ganó la batalla y sigue en competencia.

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