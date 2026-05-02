Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pedro Infante venció a La India tras tercer encuentro!

En el desempate entre Pedro Infante y La India, el consagrado se impuso por 2 votos a 1 gracias a su interpretación de “Bésame en la boca”.

El jurado destacó el alto nivel del participante. “Qué control, qué emoción, qué sencillez… me has volado la cabeza”, comentaron sobre la presentación de Pedro Infante.

En el aspecto técnico también recibió elogios. “Con muy poquito volumen y muy poquito aire salió y vibró perfecto… suena impecable”, dijeron sobre uno de los momentos más complejos de la canción.

Sobre La India, reconocieron su fortaleza escénica. “Es una guerrera”, afirmaron, aunque consideraron que pudo mostrar mayor intensidad en esta ocasión.

Finalmente, el jurado emitió sus votos y Pedro Infante logró quedarse con la victoria por 2 puntos contra 1.

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