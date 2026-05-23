Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marciano Cantero resistió el ataque de Lucero y sigue firme en su silla de consagrado!

Lucero regresó al escenario para enfrentarse nada menos que a Marciano Cantero.

Desde el inicio, Lucero dejó impactado al jurado con la precisión de su caracterización. Su dominio corporal, los gestos, las miradas y el manejo escénico fueron ampliamente elogiados por los jueces, quienes resaltaron el gran trabajo de observación detrás de su imitación.

Sin embargo, Marciano Cantero no se quedó atrás, ya que conectó rápidamente con el público gracias a su energía, soltura y actitud rockera sobre el escenario. Aunque recibió algunas observaciones sobre ciertos agudos al inicio de la presentación, los jueces destacaron su evolución constante y la seguridad con la que defendió su personaje.

Ricardo Morán resaltó especialmente la capacidad de Lucero para incorporar los movimientos característicos de la cantante, mientras que Jelly Reátegui confesó ser fan de la artista mexicana y celebró la fidelidad de la interpretación. Por otro lado, el jurado también destacó la entrega y el carisma de Marciano Cantero en escena.

Finalmente, al momento de la votación, los tres jueces coincidieron en su decisión y eligieron a Marciano Cantero como ganador absoluto de la batalla.

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