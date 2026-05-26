Yo Soy GRANDES BATALLAS: Marciano Cantero respondió a Luis Miguel con “Francés Limón”

La última ronda de la noche tuvo como protagonista el esperado duelo entre Luis Miguel y el consagrado Marciano Cantero, una batalla decisiva para definir a los cinco finalistas de la temporada.

Tras el empate previo entre ambos competidores, Marciano Cantero volvió al escenario decidido a quedarse con el pase a la final. El imitador interpretó “Francés Limón”, uno de los recordados temas de Enanitos Verdes, en un momento cargado de tensión y expectativa.

Durante la presentación, el participante mostró seguridad y conexión con el público, interpretando versos como “Y cuando nada sea fácil, lujo”, mientras el estudio seguía atento cada detalle del enfrentamiento.

La noche fue especialmente importante, ya que esta batalla terminaría definiendo cuál de los dos artistas lograría asegurar uno de los cinco lugares entre los consagrados finalistas de Grandes Batallas.

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