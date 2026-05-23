Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Mon Laferte y Myriam Hernández empataron en una de las batallas más intensas de la temporada!

La noche estuvo cargada de emoción con el enfrentamiento entre Mon Laferte y Myriam Hernández. Ambas participantes dejaron el alma en el escenario y terminaron provocando un nuevo empate que sorprendió al jurado y al público.

Durante la devolución, los jueces elogiaron el trabajo de Myriam Hernández, destacando especialmente el dominio escénico y la potencia interpretativa que mostró en “Huele a peligro”. Incluso aseguraron que es una de las mejores imitadoras del personaje que han visto en el programa.

Sin embargo, también señalaron algunos detalles por mejorar, como reforzar los graves, equilibrar mejor el dramatismo con la seducción y limpiar ciertos movimientos que terminaban ensuciando parte de la presentación. Aun así, coincidieron en que fue una actuación sólida y muy bien construida.

Por su parte, Mon Laferte volvió a recibir elogios por su interpretación. El jurado destacó que esta nueva etapa del personaje parece ajustarse mucho más a ella, permitiéndole mostrar una versión más madura, emocional y profunda sobre el escenario.

Además, resaltaron que esta vez la interpretación dejó ver mucho más el mundo interior del personaje, algo que antes sentían demasiado externo. La carga dramática, la mirada y la vulnerabilidad fueron claves para conectar con el público y con los jueces.

Finalmente, la votación quedó completamente dividida, por lo que quedó en empate.

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