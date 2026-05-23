Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Myriam Hernández volvió y retó directamente a Mon Laferte!

Myriam Hernández volvió al programa tras haber sido finalista en su temporada y participar anteriormente en Grandes Batallas y Duplas Perfectas.

Durante su video de presentación, la participante recordó que jamás ha dado una batalla por perdida y aseguró que esta vez llegó decidida a conquistar una de las sillas de consagrados. Además, destacó que la pasión, el corazón y la fuerza interpretativa de Myriam Hernández serán sus principales armas dentro de la competencia.

Al momento de elegir rival, la retadora sorprendió al decidir enfrentarse directamente a Mon Laferte. El esperado cara a cara entre ambas artistas chilenas generó tensión inmediata sobre el escenario.

Para esta batalla, la imitadora interpretó “Huele a peligro”, una de las canciones más reconocidas de Myriam Hernández, apostando por una presentación cargada de dramatismo, sensualidad y potencia vocal. Desde los primeros versos, buscó conectar con el jurado y demostrar la experiencia adquirida tras varios años en el programa.

Con una interpretación intensa y llena de emoción, Myriam Hernández dejó claro que regresó para competir seriamente y no piensa desaprovechar esta nueva oportunidad.

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