Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Nicky Jam lanzó inesperado reto contra José Feliciano!

Nicky Jam volvió dispuesto a demostrar que todavía tiene mucho por dar dentro del programa.

Durante su video de presentación, el participante aseguró que un guerrero jamás se rinde y recordó que ya conoce la presión de este formato. Además, dejó claro que no llegó para jugar, sino para pelear seriamente por una silla de consagrado en esta nueva edición de Grandes Batallas.

Con mucha seguridad, Nicky Jam afirmó que su misión es seguir defendiendo el género urbano dentro de la competencia y advirtió que nadie tiene más ganas que él de quedarse en el escenario. Su actitud encendió de inmediato la expectativa entre los participantes y el público.

Al momento de elegir rival, el imitador sorprendió al retar directamente a José Feliciano, uno de los competidores más sólidos de la temporada. El inesperado duelo generó gran expectativa entre los jurados y asistentes.

Para esta batalla, interpretó uno de los temas más populares de Nicky Jam, apostando por una presentación llena de flow, actitud y conexión con el público.

Ahora, la tensión queda instalada sobre el escenario mientras se espera la presentación de José Feliciano y el veredicto final del jurado para definir quién continuará en competencia.

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