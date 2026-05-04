Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pájaro Gómez avanza, pero deja dudas tras su presentación!

La noche prometía un enfrentamiento distinto, con una propuesta más arriesgada sobre el escenario. Sin embargo, el duelo entre Pájaro Gómez y Jonathan Davis no logró consolidarse como una de las batallas memorables de la temporada.

Desde el inicio, la elección musical marcó el tono. En el caso del retador, hubo intención y actitud, pero la ejecución no terminó de sostenerse. El jurado reconoció condiciones en Jonathan Davis, aunque coincidió en que esta presentación no fue la mejor carta para demostrar su potencial dentro de la competencia.

Por su parte, Pájaro Gómez, pese a llevarse la victoria, tampoco mostró su versión más sólida. La interpretación dejó ver una debilidad poco habitual en él: los graves no tuvieron la firmeza esperada. La elección del tema expuso matices que no jugaron a su favor.

El veredicto fue claro, pero no contundente en términos de desempeño. Más que una victoria celebrada, fue una permanencia que deja tareas pendientes. El jurado, incluso, evidenció cierta cautela al votar, reflejo de una batalla que no terminó de despegar.

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