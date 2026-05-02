Yo Soy GRANDES BATALLAS: Pájaro Gómez venció a Chayanne y mantuvo su silla de consagrado con “Fernet con Coca””

La segunda batalla de la noche enfrentó a Chayanne con el consagrado Pájaro Gómez. Tras ambas presentaciones, el jurado decidió que el imitador de la agrupación argentina mantenga su silla.

Chayanne interpretó “Provócame”, pero recibió observaciones por parte del jurado. “Se te siente muy nervioso… no apoyas bien las notas, suenas desafinado y necesitas trabajo técnico vocal”, señalaron. Además, remarcaron que faltó mayor seguridad y presencia escénica para representar a una estrella de ese nivel.

En cambio, Pájaro Gómez volvió a conectar con el público. “Parece que estamos en un concierto del Pájaro Gómez porque botas muchísima energía”, comentaron, destacando su capacidad de animar el escenario.

Aunque también hubo apuntes sobre afinación en algunos finales de frase, el jurado valoró su evolución. “Estás tratando de controlar la salida nasal y eso se aprecia”, añadieron. Finalmente, la pizarra confirmó que el consagrado continúa en competencia y mantiene su lugar una fecha más.

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